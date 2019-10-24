Фигурант дела "Нового величия" Гаврилов сбежал из-под домашнего ареста

24.10.19 13:20

© РИА Новости. Виталий Белоусов

24 октября. Interfax-Russia.ru - Один из фигурантов так называемого уголовного дела "Нового величия" Сергей Гаврилов сбежал из-под домашнего ареста, сбросив с себя электронный браслет, сообщил замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко.

"В понедельник было установлено, что нарушена целостность контура электронного браслета, которым он был снабжен. По сигналу выехала наша группа, дома его не оказалось", - сказал Максименко в четверг "Интерфаксу", отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее о побеге Гаврилова сообщили некоторые СМИ.

"Тут же был составлен и передан в суд протокол для дальнейшего принятия решения о его розыске и изменении меры пресечения. Со стороны наших сотрудников нарушений нет - они четко действовали по инструкции", - сказал Максименко.

Он отметил, что Гаврилов "по всей видимости, уже уехал из страны".

Гаврилов является обвиняемым по уголовному делу о создании и участии в экстремистском сообществе (часть 1 и часть 2 статьи 282.1 УК РФ), так называемому делу "Нового величия". В настоящее время оно слушается в суде, на скамье подсудимых восемь человек: находящиеся под стражей Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Руслан Костыленков, Вячеслав Крюков, а также помещенные под домашний арест Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин. Также под домашним арестом находился и Сергей Гаврилов. Все они вину не признают.

Следствие считает, что активисты хотели свергнуть конституционный строй и установить временное правительство. Защита утверждает, что обвинение построено на показаниях сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий.