Отстрел лис проведут в двух районах Тюменской области из-за бешенства

24.10.19 13:22

© РИА Новости. Андрей Шапран

24 октября. Interfax-Russia.ru - Госохотуправление по Тюменской области приняло решение об отстреле лис в охотничьих угодьях Юргинского и Нижнетавдинского районов.

"Решение о регулировании численности диких животных связано с тем, что больные бешенством лисы забегают в населенные пункты", - сообщил агентству "Интерфакс-Урал" в четверг сотрудник управления.

По его словам, отстрел животных будет проходить до конца года.

Ранее сообщалось, что отстрел лис из-за случаев бешенства в этом году проходит в лесах Тюменского района, который граничит с областным центром, а также в охотничьих угодьях Омутинского, Казанского и Абатского районов.