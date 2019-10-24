Трактородром оборудуют в сельской школе Озер

24.10.19 13:37

© РИА Новости. Валерий Мельников

24 октября. Interfax-Russia.ru - Около 36 млн рублей выделили на ремонт школы в деревне Емельяновка городского округа Озеры, в рамках работ здесь оборудуют площадку для обучения трактористов (трактородром), сообщает пресс-служба муниципальной администрации.

"В настоящее время полностью отремонтирована кровля образовательной организации. Внутри здания завершаются демонтажные работы, а в некоторых кабинетах подрядчик уже приступил к отделочным работам", - говорится на сайте органа местного самоуправления.

В пресс-службе поясняют, что в школе также планируется заменить инженерные сети, отремонтировать входную группу в здание, а также оборудовать трактородром для занятий трактористов-механизаторов, подготовка которых ведется в учреждении.

Завершить ремонт планируют до конца 2019 года. Пока идут работы, все 219 учеников школы занимаются в местном центре детского творчества.

Емельяновская школа является лауреатом всероссийского конкурса "Лучшая сельская школа - 2017".