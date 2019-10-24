Петергоф за сезон посетили 6,2 млн туристов

24.10.19 13:43

© РИА Новости. Александр Гальперин

24 октября. Interfax-Russia.ru - Объекты государственного музея-заповедника "Петергоф" за сезон посетили 6,2 млн человек, сообщила в четверг заведующая отделом по связям с общественностью музея Валерия Карпович.

"Мы много лет держим статус самого посещаемого музея России. В этом году прирост посетителей уже составил 13%. В 2018 году нас посетили 5,4 млн человек, в этом году - 6,2 млн человек", - сказала Карпович на заседании общественного совета при городском комитете по туризму.

Она отметила, что ситуация с турпотоком не критическая, музею удается разводить потоки по разным объектам, он работает "более-менее в комфорте".