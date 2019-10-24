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24.10.19 13:52

Суд до конца года оставил сестер Хачатурян под запретом определенных действий

© РИА Новости. Виталий Белоусов
24 октября. Interfax-Russia.ru - Мосгорсуд до 28 декабря продлил троим сестрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца, срок меры пресечения в виде запрета определенных действий, сообщили "Интерфаксу" в суде в четверг.

"Постановлением суда удовлетворены ходатайства следствия о продлении обвиняемым сроков меры пресечения в виде запрета определенных действий до 28 декабря 2019 года", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, девушкам запрещено покидать квартиры, где они живут, с 21:00 до 7:00, использовать любые виды связи, за исключением телефона для вызова медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов и аварийных служб, общаться с кем-либо, кроме адвокатов и следователя, в том числе друг с другом. Также им нельзя давать комментарии СМИ по существу уголовного дела.

В июле прошлого года в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.

По подозрению в совершении преступления были задержаны дочери погибшего: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их младшая 17-летняя сестра. Останкинский суд Москвы по ходатайству следствия 2 августа избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Столичный Басманный суд 27 сентября 2018 года по ходатайству следствия освободил из-под стражи всех троих сестер, изменив им меру пресечения на запрет определенных действий.

В июне 2019 года расследование дела было завершено. Сестрам в окончательной редакции предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Согласно окончательной фабуле дела, мотивом преступления стали многолетние издевательства отца, который применял к дочерям физическое и сексуальное насилие.

В рамках указанной квалификации сестры не признают вину.

В настоящее время следственные действия по делу завершены - девушки с адвокатами заканчивают ознакомление с материалами расследования.

Материалы в отношении Михаила Хачатуряна в июле нынешнего года были выделены в отдельное производство из дела сестер. В его действиях следствие усмотрело признаки истязания и сексуального насилия в отношении дочерей.

Вместе с тем, возбуждать уголовное дело в отношении отца Хачатуряна, согласно установленному порядку, следствие не стало в связи с его смертью (нереабилитирующее основание - ИФ). При этом "отказное" постановление может быть отменено, если родственники погибшего решат доказать его невиновность и попросят об этом.

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