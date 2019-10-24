Первый международный фортепианный конкурс русской музыки пройдет в Рязани

24.10.19 13:54

© РИА Новости. Владимир Астапкович

24 октября. Interfax-Russia.ru - Пианисты из девяти стран мира съедутся на I Международный фортепианный конкурс русской музыки, который пройдет с 30 ноября по 8 декабря в Рязани, сообщил оргкомитет мероприятия.

Музыканты из России, Австрии, Германии, Канады, Китая, Италии, Литвы, Республики Корея и США поборются за призовой фонд конкурса в размере 3,5 млн рублей. Состязания будут проходить в двух возрастных группах: младшей (с 12 до 18 лет) и старшей (с 19 до 30 лет включительно).

Претенденты на участие в конкурсе прослушивались в 11 странах мира. "Такая широкая география прослушиваний - исключительное достоинство Фортепианного конкурса русской музыки, выделяющее его на международном уровне", - подчеркнули в оргкомитете.

Между тем, пресс-служба правительства Рязанской области сообщила, что основными конкурсными площадками станут областная филармония и Рязанский музыкальный колледж им.Пироговых. Для проведения фестиваля регион приобрел 6 роялей (в том числе концертный рояль одной из лучших в мире фирм Steinway & Sons), фортепиано, звуковое и световое оборудование.

По словам губернатора Николая Любимова, I Международный фортепианный конкурс русской музыки - это новый уникальный проект, аналогов которому пока нет больше нигде в мире. Его главная цель - чтобы лучшие музыкальные произведения величайших русских классиков зазвучали более ярко и получили широкое распространение в международном культурном пространстве.

"Для нас большая честь быть организаторами и принимать столь масштабный проект на Рязанской земле. Мы расцениваем это как свидетельство признания большого вклада наших земляков в развитие русского искусства, таких как композиторы Василий Агапкин, Александр Александров, оперные певцы братья Пироговы", - сказал глава региона.