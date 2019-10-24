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24.10.19 14:00

Аэрофлот закрыл владельцам "золотых" карт доступ в VIP-залы еще восьми аэропортов

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
24 октября. Interfax-Russia.ru - "Аэрофлот" закроет бесплатный доступ в бизнес-залы владельцам "золотых" бонусных карт, купившим билеты в эконом-класс, еще в восьми городах РФ.

Согласно информации на сайте перевозчика, с 25 октября ограничения вводятся в аэропортах Владикавказа, Волгограда, Воронежа, Мурманска, Ставрополя, Томска, Тюмени и Челябинска. Все они входят в холдинг "Новапорт" предпринимателя Романа Троценко. В качестве компенсации пассажирам, вылетающих из этих городов рейсами "Аэрофлота", "России" и "Авроры", начислят по 3 тыс. миль.

Как сообщалось, в августе-сентябре "Аэрофлот" ограничил доступ в бизнес-залы 20 региональных аэропортов: Анапы, Краснодара, Владивостока (контролируются структурами Олега Дерипаски), Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Саратова (входят в "Аэропорты регионов" Виктора Вексельберга), Астрахани, Барнаула, Калининграда, Кемерово, Минеральных Вод, Новосибирска, Перми (в составе "Новапорта"), Архангельска, Новокузнецка, Салехарда, Хабаровска, Якутска, Магнитогорска (не входят в частные холдинги). Проход в залы без дополнительной платы остался только для пассажиров бизнес-класса и участников премиальной программы "Аэрофлота" "платинового" уровня.

Источник, близкий к "Аэрофлоту", утверждал, что в регионах РФ доступ пассажира в бизнес-зал обходится перевозчику в среднем в 5-7 тыс. руб., при этом затраты авиакомпании "не соответствуют качеству предоставляемых в этих залах услуг". В Европе на обслуживание одного пассажира в VIP-залах компания тратит в среднем от 25 евро, утверждал собеседник.

Позднее "Аэрофлот" возобновил доступ в VIP-залы аэропортов Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Саратова, затем Краснодара, Анапы и Архангельска. Владельцы этих аэропортов согласились снизить стоимость обслуживания пассажиров в своих бизнес-залах "до приемлемого уровня", объясняли в авиакомпании.

В октябре компания ввела ограничения в аэропортах Геленджика, Грозного, Иркутска, Магаса, Нижневартовска и Ханты-Мансийска. В аэропорту Магаса доступ в бизнес-зал откроется с 25 октября, сообщается на сайте "Аэрофлота".

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