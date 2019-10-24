Большой толковый словарь якутского языка издан в 15-ти томах

24.10.19 14:06

Фото с сайта издания "Наука в Сибири"

24 октября. Interfax-Russia.ru - Ученые Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера (ИГИиПМНС, Якутск) завершили фундаментальный труд по составлению Большого толкового словаря якутского языка, сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири"

"Эта работа была начата языковедами еще в 1972 году, и теперь словарь увидел свет. Он вышел в Новосибирске в издательстве "Наука" в 15 томах, содержит 9 тыс. 496 страниц и около 80 тысяч слов и фразеологизмов", - говорится в сообщении.

Собственно издание словаря потребовало 15 лет, по одному тому в год.

Отмечается, что издание представляет собой новый тип толкового словаря в тюркских языках, словарь задуман и выполнен как национальный словарь нормативно-регистрирующего типа.

"Это значит, что с учетом всего разнообразия существующей лексики и ее семантики, авторы стремились как можно полнее охватить и представить богатство языка якутского народа, избегая жесткого принципа ограничения литературными нормами", - говорится в сообщении.

Кроме того, работая над словарем, исследователи углубили грамматические характеристики слов и уточнили стилистическую оценку тех или иных языковых единиц.

Еще одна особенность заключается в том, что словарь - двуязычный.

"Наша задача состояла в том, чтобы через русский язык (один из мировых языков) обеспечить выход богатейшего материала в широкую научную сферу. Причем принцип передачи значения слова на русском языке - не перевод, а раскрытие внутреннего содержания с филологической точки зрения. Если значение и сфера употребления слов в русском и якутском языках совпадают, только в таких случаях приводятся эквиваленты", - отмечает ведущий научный сотрудник отдела якутского языка ИГИиПМНС СО РАН, кандидат филологических наук Владимир Дмитриевич Монастырев.

Впервые задачу по созданию полного словаря якутского языка поставил в 1935 году основатель и первый директор Института языка и культуры при Совете народных комиссаров Якутской АССР Платон Ойунский, репрессированный в годы Большого террора. Вернуться к ней ученые смогли только в 70-е годы прошлого века.

Филологи уверены, что в перспективе словарь станет надежной базой для научных исследований, в частности, создания новых нормативных лингвистических словарей различного типа, а также незаменимым источником для сравнительно-исторических исследований трех больших языковых семей: тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских языков.