Ингушские депутаты просят выпустить из СИЗО фигурантов дела об избиении полицейских

24.10.19 14:09

© РИА Новости. Игорь Зарембо

24 октября. Interfax-Russia.ru - Члены Народного собрания Ингушетии отправили обращение на имя генпрокурора РФ Юрия Чайки и председателя СКР Александра Бастрыкина с просьбой посодействовать в смягчении меры пресечения для арестованных по обвинению в применения насилия к представителям власти во время мартовских протестов в Магасе.

"В начале апреля текущего года начались задержания активистов акций протеста против подписания соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чеченской республикой, среди которых оказались люди преклонного возраста, а также молодая женщина. Впоследствии к большинству арестованных была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение в соучастии применении насилия к представителям власти", - сказано в обращении, подписанным спикером Магаметом Яндиевыим, копия которого оказалась в распоряжении Интерфакса.

В коллективном заявлении парламентарии отмечают, что из-за нахождения в следственном изоляторе у некоторых активистов ухудшилась самочувствие, обострились хронические заболевания. Содержание за решеткой вызывает озабоченность у жителей республики за их здоровье и дальнейшую судьбу.

Авторы напомнили, что общественными деятелями и организациями Ингушетии неоднократно поднимался вопрос о недопустимости содержания под стражей в соответствии с менталитетом народов Северного Кавказа девушки, экс-замдиректора мемориального комплекса Зарифы Саутиевой.

"На основании изложенного просим вас оказать в рамках предоставленных полномочий содействие в изменении избранной меры пресечения на более мягкую (домашний арест, подписка о невыезде) в отношении задержанных участников протестных акций", - говорится в обращение.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Юг" члены фракции "Единая Россия" в Народном собрании Закрий Мамилов и Сет-Салим Ахильгов, в ходе заседания за это обращение проголосовали все депутаты.

"Обращение от имени всего парламента подписано спикером Магаметом Яндиевым. Ранее ряд парламентарием направляли подобные заявления в надзорные и следственные органы России, в том числе я, Накастоев, Евлоев и Ахильгов. Но на этот раз все депутаты единогласно проголосовали за это обращение, оно было зачитано и после утверждения отправлено в СКР и генпрокуратуру РФ", - сказал Мамилов.

Как сообщал участвующий в деле адвокат Вадим Клюгвант, после митинга в Магасе 26-27 марта порядка 30 человек привлечено к уголовной ответственности, большинство из них находится под арестом.

В зависимости от роли каждого, им предъявлено обвинение в применении опасного и не опасного насилия в отношении представителей власти (ч.ч.1, 2 ст.318), предполагаемым организаторам - в организации насилия (ч.3 ст.33 - ч.2 ст.318). Кроме того, по информации адвокатов, двум фигурантам вменяются призывы к массовым беспорядкам (ч.3 ст.212 УК РФ).

Основными организаторами протестных мероприятий следствие считает председателя Совета тейпов ингушского народа Малсага Ужахова, члена Совета Ахмеда Барахоева, председателя общественного движения "Опора Ингушетии" Бараха Чемурзиева, а также председателя ингушского отделения "Российского Красного креста" Мусу Мальсагова - все они арестованы. Под стражей находится и единственная женщина, экс-замдиректора мемориального комплекса Зарифа Саутиева.

Бывший руководитель Ингушетии и глава Чечни - Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров - 26 сентября 2018 года подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году.

На фоне ратификации соглашения парламентом Ингушетии 4 октября и подписания его главой республики в Магасе начались акции протеста, которые возобновились в конце марта 2019 года и закончились столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов.

В начале октября сотни жителей Ингушетии стали участниками флешмоба в соцсетях с требованием освободить Саутиеву, арестованную по обвинению в организации применения насилия к представителям власти, а также других задержанных.

В середине октября адвокат международной правозащитной группы "Агора" Андрей Сабинин сообщил, что в прокуратуру Ингушетии поступил десяток уголовных дел жителей республики о применении насилия в отношении полицейских в ходе столкновений на митинге против изменения регионального закона "О референдуме" 27 марта этого года в Магасе.