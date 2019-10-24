Новые жертвы: спасатели нашли тела еще 2 погибших при прорыве дамб в Красноярском крае
  
Ротация кадров: президент назначил нового главу СПЧ и заменил несколько членов Совета
   
ВТС продолжается: Москва обсуждает с Анкарой новые поставки С-400
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
02.10.19   14:10

17.09.19   14:04

03.06.19   17:35
 
Главные события
24.10.19 14:20

Калининградские власти против урезания субсидии на поддержку рынка труда на 2,8 млрд рублей

© РИА Новости. Игорь Зарембо
24 октября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Калининградской области Антон Алиханов намерен отстаивать первоначальный объем субсидии на поддержку рынка труда, сообщает пресс-служба главы региона.

"Мы проводим переговоры с министерством финансов России. Считаем, что предлагаемое сокращение объемов межбюджетных трансфертов выходит за пределы правового поля, поскольку противоречит постановлению правительства РФ, которым была утверждена эта мера поддержки. Неправильно три с половиной года играть по одним правилам, прописанным в нормативно-правовом акте, а потом неожиданно срезать с региона 2,8 млрд", - приводит пресс-служба слова Алиханова.

Губернатор подчеркнул, что в постановлении правительства, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым, четко прописано, что, кому и за что компенсируется и в каком порядке этот расчет производится. По этому документу регион должен был получить в текущем году 56 млрд рублей субсидий. Однако вышло постановление об уменьшении этой суммы на 2,8 млрд рублей.

"Наша позиция доведена до всех структур, ответственных за принятие решения. Сейчас, после того, как документ уже внесен в Госдуму, выход только один - вносить поправки в бюджет. Они должны найти отражение в бюджете 2019 года и на следующую трёхлетку тоже, чтобы такой подход с компенсацией только 85% суммы субсидий не был закреплен. В противном случае будут снижаться объемы производства, вывоза товаров из Калининградской области на остальную территорию страны, а значит, и суммы НДС", - отметил Алиханов.

Пресс-служба отмечает, что на прошлой неделе в регионе стало известно об инициативе Минфина РФ сократить сумму субсидий на поддержку рынка труда Калининградской области в 2019 и последующие годы в связи с экономией бюджетных средств. Министерство предлагает снижение на 15% годовой суммы субсидий. Проектом изменений в федеральный бюджет на 2019 год размер межбюджетных трансфертов скорректирован в сторону уменьшения на 2,8 млрд рублей.

Как сообщалось, субсидии на поддержку рынка труда были введены для Калининградской области после отмены части таможенных льгот, действовавших в регионе до 1 апреля 2016 года. Общая сумма формируется на основе заявок получателей. Ежегодно этой мерой поддержки пользуется до полутора сотен калининградских предприятий. Годовая сумма субсидий сопоставима с половиной доходной части бюджета Калининградской области.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  24.10.19 13:52
Суд до конца года оставил сестер Хачатурян под запретом определенных действий
.
  24.10.19 13:20
Фигурант дела "Нового величия" Гаврилов сбежал из-под домашнего ареста
.
  24.10.19 11:33
Обвиняемый в шпионаже Уилан останется в СИЗО до конца года
.
  24.10.19 10:23
Московский планетарий приглашает на экскурсии в честь своего 90-летия
.
  24.10.19 09:23
ОНК пожаловалась главе московского УФСИН на отсутствие отопления в СИЗО-3
.
  23.10.19 16:59
Следствие просит арестовать сотрудника столичного хостела, напавшего с ножом на постояльцев
.
  23.10.19 15:55
Более 25 тыс. очередников на жилье в Москве вошли в программу реновации
.
  23.10.19 15:52
Мосгорсуд оставил под арестом сообщника замглавы "Аэрофлота" по делу о мошенничестве
.
  23.10.19 14:55
Благоустройство большинства московских набережных завершится в ближайшие 5 лет
.
  23.10.19 14:02
Хуснуллин назвал спекуляцией заявления о радиации в зоне Юго-Восточной хорды


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket