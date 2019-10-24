Калининградские власти против урезания субсидии на поддержку рынка труда на 2,8 млрд рублей

24.10.19 14:20

© РИА Новости. Игорь Зарембо

24 октября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Калининградской области Антон Алиханов намерен отстаивать первоначальный объем субсидии на поддержку рынка труда, сообщает пресс-служба главы региона.

"Мы проводим переговоры с министерством финансов России. Считаем, что предлагаемое сокращение объемов межбюджетных трансфертов выходит за пределы правового поля, поскольку противоречит постановлению правительства РФ, которым была утверждена эта мера поддержки. Неправильно три с половиной года играть по одним правилам, прописанным в нормативно-правовом акте, а потом неожиданно срезать с региона 2,8 млрд", - приводит пресс-служба слова Алиханова.

Губернатор подчеркнул, что в постановлении правительства, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым, четко прописано, что, кому и за что компенсируется и в каком порядке этот расчет производится. По этому документу регион должен был получить в текущем году 56 млрд рублей субсидий. Однако вышло постановление об уменьшении этой суммы на 2,8 млрд рублей.

"Наша позиция доведена до всех структур, ответственных за принятие решения. Сейчас, после того, как документ уже внесен в Госдуму, выход только один - вносить поправки в бюджет. Они должны найти отражение в бюджете 2019 года и на следующую трёхлетку тоже, чтобы такой подход с компенсацией только 85% суммы субсидий не был закреплен. В противном случае будут снижаться объемы производства, вывоза товаров из Калининградской области на остальную территорию страны, а значит, и суммы НДС", - отметил Алиханов.

Пресс-служба отмечает, что на прошлой неделе в регионе стало известно об инициативе Минфина РФ сократить сумму субсидий на поддержку рынка труда Калининградской области в 2019 и последующие годы в связи с экономией бюджетных средств. Министерство предлагает снижение на 15% годовой суммы субсидий. Проектом изменений в федеральный бюджет на 2019 год размер межбюджетных трансфертов скорректирован в сторону уменьшения на 2,8 млрд рублей.

Как сообщалось, субсидии на поддержку рынка труда были введены для Калининградской области после отмены части таможенных льгот, действовавших в регионе до 1 апреля 2016 года. Общая сумма формируется на основе заявок получателей. Ежегодно этой мерой поддержки пользуется до полутора сотен калининградских предприятий. Годовая сумма субсидий сопоставима с половиной доходной части бюджета Калининградской области.