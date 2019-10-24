Песков: тема преемника Путина сейчас не актуальна

24.10.19 15:49

© РИА Новости. Алексей Дружинин

24 октября. Interfax-Russia.ru - Вопросы о преемнике президента РФ Владимира Путина, а также о кандидатах в президенты пока не актуальны, поскольку сейчас только начальная стадия президентского цикла, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вы совершенно правильно сказали, что до выборов президентских еще далеко. Мы находимся с вами в начальной стадии президентского цикла, поэтому сейчас об этом никто не думает, сейчас все занимаются напряженной работой, свидетелями чего вы и являетесь", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, как в Кремле отнеслись к высказываниям журналиста Дмитрия Киселева, который на встрече со студентами заявил, что Путин постоянно думает о своем преемнике и сколько на данный момент есть кандидатов в президенты.

По словам Пескова, при принятии решения об уходе со своего поста Путин будет руководствоваться исключительно положениями Конституции России.

На вопрос журналистов, есть ли у президента какое-то видение возраста, в котором он должен покинуть этот пост, Песков сказал: "Видение у него (Путина) заключается в следовании Конституции".

"Вы прекрасно знаете соответствующие статьи Основного закона, их нет смысла напоминать", - подчеркнул Песков.

В соответствии с избирательным законодательством РФ, следующие очередные президентские выборы в России ожидаются в воскресенье 17 марта 2024 года.