Власти Башкирии рассчитывают на рост платежей за ЖКХ до 20% после цифровизации отрасли

24.10.19 14:45

© РИА Новости. Сергей Пятаков

24 октября. Interfax-Russia.ru - Платежи населения за жилищно-коммунальные услуги в Башкирии могут увеличиться на 10-20% после комплексной цифровизации отрасли, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" сотрудник пресс-службы министерства ЖКХ Башкирии в четверг.

По словам собеседника агентства, управляющие компании и товарищества собственников жилья в Башкирии уже начали подключаться к системе "Дом.Контроль" в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", и "первым городом в Башкирии, который подошел к этому вопросу комплексно, стал Кумертау".

Представитель министерства отметил, что за счет "цифровизации отношений" между управляющими компаниями и жителями собираемость платежей за услуги в среднем повышается на 10-20%.

"По данным ООО "Дом.Контроль", собираемость вырастает на 10-20%", - добавил он.

Цифровизация ЖКХ предполагает создание единого информационного пространства и электронной системы мониторинга в городах и районах республики.

Отмечается, что система будет собирать и анализировать информацию "о реальном состоянии ЖКХ на территориях", а также прогнозировать коммунальные аварии.

Цифровой сервис также включает в себя "умную" диспетчерскую, с помощью которой можно отправлять заявки, принимать показания счетчиков, вести документооборот, а также организовать взаимодействие с жителями.

Полный переход на цифровые технологии предполагается до конца текущего года. Мобильные приложения для жителей будут доступны после подключения к сервису управляющих компаний.