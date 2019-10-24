Ввод жилья в Северной Осетии за 9 месяцев вырос на 13,5%

24.10.19 14:48

© РИА Новости. Антон Денисов

24 октября. Interfax-Russia.ru - Ввод жилья в Северной Осетии в январе-сентябре 2019 года вырос на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 181,526 тыс. кв. метров, сообщается на сайте Северо-Кавказстата.

Доля индивидуальных застройщиков в общем объеме введенного в строй жилья составила 20,3%, или 36,929 тыс. кв. метров.

Объем выполненных работ в сфере строительства за 9 месяцев составил 12,427 млрд рублей, что на 40,5% меньше, чем в январе-сентябре 2018 года.