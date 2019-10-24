Тюменская область вновь предоставила налоговые льготы ряду отраслей бизнеса

24.10.19 14:50

© РИА Новости. Михаил Мордасов

24 октября. Interfax-Russia.ru - Депутаты Тюменской областной думы приняли закон о предоставлении налоговых льгот бизнесу на 2020-2022 годы, сообщил корреспондент агентства "Интерфакс-Урал", присутствовавший на заседании в четверг.

Прогнозируемая сумма господдержки в результате предоставления налоговых преференций в 2020 году может составить порядка 4,7 млрд рублей.

Основной упор будет сделан на поддержку предприятий в обрабатывающих отраслях, прежде всего тех, кто осуществляет строительство новых и обновление имеющихся производственных активов.

Так, нулевая налоговая ставка на имущество организаций в течение трех лет, в частности, будет предоставлена организациям по переработке углеводородного сырья методом пиролиза с производством полиэтилена и прочей нефтехимической продукции с проектной мощностью не менее 1,5 млн тонн в год; резидентам зон экономического развития; организациям, осуществляющим строительство и эксплуатацию объектов обращения с отходами на основании концессионных соглашений; организациям, заключившим специальный инвестиционный контракт; организациям, осуществляющим строительство и эксплуатацию оздоровительных комплексов; организациям, осуществляющим реконструкцию и эксплуатацию логистических складских комплексов; организациям, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере информационных технологий; организациям - в отношении вновь вводимых объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность; организациям - в отношении имущества, используемого для размещения твердых коммунальных отходов; организациям по производству водки с проектной мощностью свыше 1 млн декалитров в год.

Кроме того, в 2020 году нулевая налоговая ставка на имущество организаций будет предоставлена компаниям, осуществляющим транспортировку газа по газораспределительным сетям Тюменской области, а также производителям пива.

Налоговые преференции в виде снижения ставки налога на имущество до 1,1% будут предоставлены компаниям, оказывающим услуги по выработке электрической энергии на базе собственного мобильного оборудования, предприятиям, имеющим на балансе не менее 4 тыс. железнодорожных грузовых вагонов.

Ставка налога на имущество организаций в размере 1,5% будет предоставлена компаниям, осуществляющим в Тюменской области переработку нефти с проектной мощностью не менее 3 млн тонн в год.

Кроме того, от уплаты транспортного налога будут освобождены организации, осуществляющие строительство и эксплуатацию объектов обращения с отходами на основании концессионных соглашений, организации народных художественных промыслов.