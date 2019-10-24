В Кремле подтвердили контакты с США по поводу задержания Билалова

24.10.19 15:00

© РИА Новости. Сергей Гунеев

24 октября. Interfax-Russia.ru - Москва контактировала с Вашингтоном по поводу задержания бывшего главы компании "Курорты Северного Кавказа" Ахмеда Билалова, однако сам кейс не относится к компетенции Кремля.

"Были определенные контакты с тем, чтобы получить информацию, - это все-таки гражданин Российской Федерации. Какие-либо другие аспекты этой истории, этого сюжета не находятся в компетенции администрации президента", - заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне появилась информация, что бывший вице-президент Олимпийского комитета России и бывший глава компании "Курорты Северного Кавказа" Ахмед Билалов был задержан американскими иммиграционными агентами в своем доме в Санни-Айлс-Бич (штат Флорида). Об этом сообщило издание Miami Herald.

Источники издания подтвердили, что иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) взяли Билалова под стражу рано утром во вторник.

Между тем, знакомый с ситуацией источник сообщил "Интерфаксу", что американские власти в мае этого года запрашивали информацию по поводу объявленного в международный розыск экс-главы компании "Курорты Северного Кавказа" Ахмеда Билалова.

"В мае этого года американцы запросили Москву в связи с проживанием Билалова в США. Соответствующие розыскные документы на Билалова были Вашингтону предоставлены", - сказал собеседник агентства.

При этом он подчеркнул, что США пока не уведомили правоохранительные органы РФ о задержании Билалова.