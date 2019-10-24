Министр информации и глава госкомрегистра Крыма претендуют на пост сити-менеджера Симферополя

24.10.19 15:07

© РИА Новости. Владимир Федоренко

24 октября. Interfax-Russia.ru - Девять человек подали документы для участия в конкурсе на замещение должности главы администрации Симферополя, сообщается в четверг на сайте городского парламента.

"В Симферопольский городской совет поступили документы от девяти человек, из которых три кандидата обратились с письменными заявлениями, содержащими просьбу о переносе срока приема документов по уважительным причинам", - говорится в сообщении.

В частности, документы на конкурс подали экс-руководитель горадминистрации, советник главы региона Наталья Маленко, председатель госкомитета по государственной регистрации и кадастру республики Александр Спиридонов, министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов.

Кроме того, на должность претендуют экс-депутат горсовета Степан Кискин, замдиректора тендерной компании Дмитрий Бондарев, гендиректор управляющей компании Валерий Турецкий, директор симферопольского детского парка Антон Якулевич, руководитель организующего ярмарки МУП Елена Проценко и региональный директор ООО "Продекс" Антон Ганин.

Конкурс состоится 25 октября.

Главы администраций всех городов и районов Крыма написали заявления об увольнении 18 сентября, после подведения результатов выборов депутатов всех уровней законодательной власти республики. Как пояснял глава региона Сергей Аксенов, это "командное" решение, принятое в связи с необходимостью формирования новой команды.

Сити-менеджеры в Крыму избираются в два этапа. Сначала все кандидаты, подавшие документы, представляют в прямом эфире на конкурсе свои программы развития муниципалитетов. Комиссия с учетом онлайн-голосования местных жителей называет двух наиболее успешных претендентов, из которых депутаты выбирают главу администрацию большинством голосов.

Маленко возглавила администрацию крымской столицы в декабре 2018 года, отказавшись от мандата депутата Госсовета республики. Она стала третьим сити-менеджером Симферополя с 2014 года.