Главой оренбургского Орска единогласно избран Василий Козупица

24.10.19 15:08

© РИА Новости. Сергей Пятаков

24 октября. Interfax-Russia.ru - Депутаты городского совета Орска - второго по величине города в Оренбургской области - на заседании в четверг избрали нового градоначальника, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Поволжье".

За кандидатуру и.о. главы города Василия Козупицу проголосовал 21 депутат. Его соперники - экс-начальник местного отделения ФПС Валерий Назин и экс-главинженер ООО "ВТК Орск" Александр Сиюгалеев - не получили ни одного голоса.

Как ожидается, новый глава Орска вступит в должность в четверг вечером.

Ранее сообщалось, что бывший глава Орска Андрей Одинцов, возглавлявший город в течение двух лет, сложил полномочия в апреле этого года.

Исполняющим обязанности градоначальника стал Козупица, который на тот момент занимал пост заместителя главы города по внутренней политике.

Врио губернатора Оренбуржья Денис Паслер сообщал в инстаграме, что смена власти Орска - "неизбежное решение для города".

По словам Паслера, "второй по численности город, промышленный центр региона доведен едва ли не до крайности, (...) везде полный развал, отсутствие дисциплины, элементарного порядка".