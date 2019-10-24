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24.10.19 15:33
Урусхан Евлоев утвержден в должности мэра Назрани
"Только что завершилось очередное заседание вновь избранного состава горсовета крупнейшего населенного пункта Ингушетии - Назрани. Главным вопросом повестки дня собравшихся стало избрание нового главы муниципального образования "Городской округ город Назрань". Большинством голосов в должности мэра утвержден Евлоев", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в городской администрации.
По словам собеседника агентства, члены горсовета поздравили нового главу администрации с ответственной должностью и пожелали ему успехов и удачи в трудной работе на благо родного города, а также пообещали всяческую поддержку в социально-экономическом развитии муниципалитета.
Как сообщил агентству сам Евлоев, он с командой единомышленников будет усердно работать для социально-экономического развития города, привлечения инвестиций с учетом мнения общественности.
"Теперь мы начнем работу в другом направлении и в скором времени предстанем перед жителями Назрани с четким планом и стратегией развития города, его промышленности и инфраструктуры. Вместе мы будем инвестировать в жизнь горожан ", - сказал мэр.
Евлоев отметил, что приложит все усилия для того, чтобы придать Назрани современный, достойный облик и сделать ее сосредоточием важнейших событий в республике.
23 сентября глава Назрани Алихан Тумгоев покинул свой пост в связи с истечением срока полномочий. Горсовет депутатов утвердил его отставку и назначил исполняющим обязанности мэра Евлоева. За него проголосовали 20 из 25 депутатов горсовета.
Евлоев являлся депутатом горсовета Назрани, входит в состав Центрального совета партии "Справедливая Россия".
Кандидатура Евлоева в 2013, 2018 и 2019 годах вносилась в Народного собрание республики на пост главы региона.
Ему 47 лет. С 10 лет занимался дзюдо. В 1989 году поступил в городе Минске в Белорусскую академию физкультуры и спорта. С 1996 по 2005 годы работал в различных коммерческих структурах Минска, продолжая заниматься спортом. Входил в сборную СССР по дзюдо. Получил звание мастера спорта СССР по дзюдо. Был неоднократным участником и призером Всесоюзных и международных соревнований по дзюдо.
В 2005 году вернулся в Ингушетию, занимался предпринимательской деятельностью, был генеральным директором ООО "Евролайн".
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