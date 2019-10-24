Мутко: основные сроки восстановления жилья в Иркутской области нарушены

24.10.19 16:00

© РИА Новости. Игорь Зарембо

24 октября. Interfax-Russia.ru - Основные сроки восстановления жилья, пострадавшего от летних паводков в Иркутской области, были нарушены, заявил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.

"Это не стройка, которая идет. Это не темпы, это баловство какое-то. Основные сроки нарушены, и пока промышленного строительства нет", - сказал Мутко в четверг на заседании возглавляемой им правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

Он отметил, что сейчас ведутся работы по восстановлению дорог и инженерных объектов.

"А остального ничего нет. Лето красное пропели, называется. В том же Нижнеудинске мы были, там вообще конь не валялся", - добавил Мутко.

Вице-премьер отметил, что если ситуация не изменится, то управление ситуацией возьмет на себя федеральный центр.

Мутко привел данные опроса, согласно которым половина пострадавших от летних паводков жителей Иркутской области считает, что власти делают не все возможное для восстановления городов.

"По данным последнего исследования, почти половина респондентов считает, что власти делают не все для восстановления городов. Треть опрошенных в Тулуне (33%) и каждый четвертый в Нижнеудинске (23%) называют состояние дел в их городах неудовлетворительным", - сказал Мутко в четверг на заседании возглавляемой им правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

Он отметил, что с результатами обследования домов согласно большинство граждан (93% в Тулуне и 89% в Нижнеудинске). При этом каждый пятый, у кого жилье призвано непригодным, ещё не получил свидетельства.

"Прошу учитывать эти данные. Обратная связь с людьми - важнейший показатель эффективности нашей работы", - добавил вице-премьер.

Также Мутко заявил, что на восстановление жилищных прав граждан, пострадавших от летних паводков в Иркутской области, необходимо выделить дополнительные деньги.

"Сейчас выдано 5 792 свидетельства на сумму 16,2 млрд рублей. В связи с тем, что мы выделили 14,7 млрд рублей на восстановление жилищных прав, 4 млрд из них было на капремонт. Нам нужно внести изменения в постановление правительства и выделить дополнительные средства. И, конечно, губернатор должен дать точную цифру. Сейчас, если формально говорить, выданные жилищные сертификаты финансово не обеспечены", - сказал Мутко в четверг на заседании возглавляемой им правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

Как сообщалось, в середине октября президент Владимир Путин потребовал как можно скорее завершить работы по ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке, пообещав лично проверить результаты.

"Мы представляем себе весь фронт работ. Он достаточно большой, и этот фронт работ должен быть развернут как можно быстрее, разумеется, в соответствии с климатическими условиями, чтобы ничего, тем более деньги, зря на ветер не бросали", - говорил глава государства.

Минувшим летом Иркутская область пережила две волны крупного паводка. Первое наводнение, вызванное аномально сильными дождями, началось 25 июня. Было подтоплено 109 населенных пунктов в восьми районах региона. Второе наводнение произошло 28-30 июля. Тогда были подтоплены 58 населенных пунктов в девяти районах. Больше всего пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

Всего в результате наводнений пострадали более 47 тыс. человек. Непригодными для проживания признаны почти 7 тыс. домов.

Общий объем программы восстановления затопленных территорий Иркутской области до 2024 года составляет почти 43 млрд рублей.

Режим ЧС федерального уровня, введенный в зоне наводнения 27 июня, будет сохранен как минимум до октября 2020 года - до тех пор, пока всех потерявших дома не обеспечат жильем.