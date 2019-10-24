В хищении персональных данных клиентов, в том числе, Сбербанка, заподозрили коллектора из Волгограда, он задержан

24.10.19 16:24

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

24 октября. Interfax-Russia.ru - Полицейские задержали в Волгограде мужчину, подозреваемого в хищении персональных данных клиентов кредитных организаций, в том числе, Сбербанка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В ходе спецоперации сотрудниками МВД России при содействии службы безопасности ПАО Сбербанк выявлен и задержан злоумышленник, подозреваемый в хищении персональных данных клиентов нескольких финансово-кредитных организаций, в том числе, ПАО Сбербанк", - сказала Волк в четверг "Интерфаксу".

По предварительным данным, мужчина является сотрудником ООО "НСВ" (Национальная служба взысканий). Установлено, что он проживал в Волгограде и действовал под псевдонимом "Антон 2131".

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну). "Он доставлен в органы полиции для проведения следственных действий. Предварительное расследование продолжается", - сказала Волк.

Согласно открытым данным, ООО "НСВ" (Национальная служба взысканий) включена в реестр коллекторских компаний.