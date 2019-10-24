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Сбербанк расторгнет договор с Национальной службой взыскания после утечки данных клиентов

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
24 октября. Interfax-Russia.ru - Сбербанк России расторгнет договор с Национальной службой взыскания после того, как сотрудник службы был задержан по подозрению в хищении персональных данных клиентов, сообщили журналистам в пресс-службе банка.

Ранее в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что полицейские задержали в Волгограде мужчину, подозреваемого в хищении персональных данных клиентов кредитных организаций, в том числе, Сбербанка.

При этом о новой утечке данных клиентов Сбербанка сообщила газета "Коммерсантъ". Комментируя публикацию, пресс-служба банка заявила, что "в Сбербанке и его дочерних компаниях таких утечек персональных данных клиентов не было".

Позднее Сбербанк подтвердил размещенную на сайте МВД информацию. "В связи с нарушением условий договора и утратой доверия Сбербанк в кратчайшие сроки расторгнет договор с ООО "НСВ" и проведет аудит систем защиты персональных данных проблемных заемщиков, используемых коллекторскими агентствами - подрядчиками Сбербанка", - сообщила пресс-служба банка. Она также отметила, что в выявлении преступных действий участвовала служба безопасности Сбербанка.

Ранее МВД сообщало, что подозреваемый проживал в Волгограде и действовал под псевдонимом "Антон 2131".

Газета "Коммерсантъ" сообщила в четверг об утечке персональных данных клиентов Сбербанка, информация о которых появилась на одном из теневых ресурсов. База содержит порядка 1 млн строк с полными данными (паспорт, прописка, адреса проживания, телефоны, счета, сумма остатка или задолженности) клиентов банка, имеющих кредиты или кредитные карты. По информации газеты, в базе есть аудиозаписи разговоров с клиентами. База, по данным издания, содержит информацию с 2015 года и обновляется еженедельно.

В начале октября стало известно об утечке данных владельцев кредитных карт Сбербанка. Первоначально банк заявил о 200 скомпрометированных картах, потом их число выросло до 5 тыс. Все карты были перевыпущены.

Сбербанк тогда заявил, что его служба безопасности при взаимодействии с правоохранительными органами 4 октября выявила сотрудника банка 1991 года рождения, руководителя сектора в одном из бизнес-подразделений банка, который имел доступ к базам данных в силу выполнения служебных обязанностей и попытался осуществить хищение клиентской информации в корыстных целях.

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