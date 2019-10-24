Суд арестовал на два месяца первого подозреваемого по делу о перестрелке на ростовском хуторе

24.10.19 17:21

© РИА Новости. Алексей Филиппов

24 октября. Interfax-Russia.ru - Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал первого подозреваемого по делу о перестрелке на хуторе Чернозубов Орловского района, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в четверг.

"Подозреваемый по делу о перестрелке арестован до 21 декабря", - сказал собеседник агентства.

В минувший вторник на хуторе Чернозубов произошла перестрелка, в результате которой погибли пять человек, еще двое госпитализированы. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое и средней степени тяжести, они находятся в реанимации. Полиция задержала одного из предполагаемых участников перестрелки.

Следственное управление СКР по Ростовской области возбудило уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство).

По данным полиции, вооруженный конфликт произошел из-за участков для выпаса скота.

Руководитель представительства главы Чеченской республики в Ростовской области Имран Исраилов сообщал, что конфликт произошел между двумя чеченскими семьями на почве судебных и земельных споров. Также он отметил, что представители одного из семейств похоронят погибших со своей стороны на родной земле, в Чечне.