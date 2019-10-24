Судоремонтный завод в Заполярье планирует в 2023 году начать строительство серии судов для прибрежных рыбаков

24.10.19 17:45

© РИА Новости. Александр Полегенько

24 октября. Interfax-Russia.ru - АО "10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод" (ЗАТО Александровск, Мурманская область, 10 СРЗ, входит в ОСК) в рамках диверсификации своей деятельности планирует начать строительство рыбопромысловых траулеров, сообщил генеральный директор 10 СРЗ Евгений Зудин.

"Начиная с 2023 года 10-й завод приступит к строительству серии среднетоннажных судов из шести штук для прибрежных рыбаков, начальные документы уже подписаны", - рассказал Зудин в эфире "Радио России - Мурманск", не раскрывая название компании-заказчика новых судов.

Зудин отметил, что программа диверсификации работы 10 СРЗ предусматривает развитие морехозяйственного комплекса (ранее в правительстве Заполярья озвучивали термин "рыбохозяйственный кластер" - ИФ), что предполагает обслуживание рыбопромысловых судов: перевалка грузов, выполнение межрейсового и докового ремонтов, подтверждение класса Регистра, бункеровка судов, запуск мукомольного завода.

"Имея в Мурманске гражданский флот около 250 судов, которые негде ремонтировать, мы приняли решение, что это будет возможно сделать на 10-м заводе (...) В ближайшее мы должны получить ПД-92 (плавдок 92 - ИФ) и будем развивать гражданский судоремонт", - добавил Зудин.

По его словам, "в ближайшее время будет подписано соглашение между ОСК и правительством Мурманской области о создании этого комплекса".

"Завод как инициатор проекта подал документы на финансирование создания комплекса через Фонд развития промышленности, сейчас эти документы прошли первую стадию согласования и формируются в Минпромторге для финансирования", - добавил гендиректор 10 СРЗ без уточнения необходимого объема финансирования.

При этом диверсификация деятельности 10 СРЗ не исключает основную направленность завода - исполнение гособоронзаказа. В настоящее время завод имеет контракты на ремонт военных кораблей на следующие три года, отметил Зудин.

В мае текущего года министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Дмитрий Филиппов сообщил, что на базе 10 СРЗ будет развиваться рыбохозяйственный кластер. Министр отмечал, что завод имеет удобное расположение, на нем есть свободные площади для размещения цехов переработки, мукомольного цеха, складов.

В марте текущего года директор департамента маркетинга и продаж ОСК Илья Пантелеев сообщил "Интерфаксу", что 10 СРЗ будет диверсифицировать свою деятельность и займется судоремонтом рыбопромысловых судов.

"На текущий момент в ОСК рассматривается возможность создания своей инфраструктуры по рыбопереработке, по портовой инфраструктуре, и, может быть, таможенного поста", - сказал Пантелеев.

Необходимый для этого объем инвестиций Пантелеев уточнить затруднился, но сказал, что "в рамках инвестиционного развития предприятия планируется определенное количество средств, связанное с модернизацией и выполнением работ, чтобы 10 СРЗ был более эффективен".

При этом за СРЗ "Нерпа" (ЗАТО Александровск, Мурманская область, филиал АО "Центр судоремонта "Звездочка") сохраняется направленность на исполнение гособоронзаказа и работы, связанные с выводом из эксплуатации атомных ледоколов, а 35 СРЗ (Мурманск, филиал ЦС "Звездочка") "корпорацией рассматривается как исполнитель работ по нефтегазовым проектам", добавил он.