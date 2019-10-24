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24.10.19 17:57

Ставропольский суд арестовал родственника Арашукова по делу о хищении газа

© РИА Новости. Андрей Старостин
24 октября. Interfax-Russia.ru - Ленинский районный суд Ставрополя арестовал по делу о хищении газа Беслана Арашукова - троюродного племянника экс-советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова и брата экс-сенатора Рауфа Арашукова, сообщил в четверг агентству "Интерфакс-Юг" адвокат Артем Шарко.

"Судом было принято решение об избрании в отношении Беслана Арашукова меры пресечения в виде заключения под стражу до 22 декабря", - сказал Шарко.

По его словам, Беслану Арашукову предъявлено обвинение по ч.2 ст.210 (участие в преступном сообществе) и ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата).

По мнению защитника Арашукова, "в суд не было представлено материалов, подтверждающих обвинение". "Фактически ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Беслан Арашукова было не мотивировано", - заявил адвокат.

Вместе с тем, он отметил, что его подзащитный сотрудничал со следствием, отвечал на вопросы, давал необходимые пояснения, в том числе во время обыска.

"Ничего запрещенного или имеющего отношение к уголовному делу в ходе обыска у Беслана Арашукова изъято не было", - добавил Шарко.

Беслана Арашукова задержали 22 октября. Силовики провели обыски по месту его жительства в ауле Хабез в Карачаево-Черкесии, а также на предприятии "Ставрополькартон", директором которого он работал около года назад.

Вместе с тем информированный источник ранее сообщал агентству "Интерфакс-Юг", что по "делу Арашукова" также задержан заместитель директора филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Ахмед Коцба, который является братом супруги экс-сенатора Рауфа Арашукова.

В пресс-центре ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" агентству сообщили, что "Ахмед Коцба и Беслан Арашуков уже более полугода не являются сотрудниками компании".

По словам сотрудника пресс-центра, ранее Ахмед Коцба являлся директором филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Шпаковском районе Ставропольского края, Беслан Арашуков - начальником отдела закупок общества.

Как сообщалось, 16 октября Мосгорсуд оставил без изменений решение суда первой инстанции о продлении до конца года ареста бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца - экс-советника генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова.

Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч.3 ст.210), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч.3 ст.33, п."ж, з" ч.2 ст.105) и давлении на свидетеля (ч.4 ст.309 УК РФ).

Сенатор Арашуков был задержан 30 января в ходе пленарного заседания Совета Федерации после выступления генпрокурора Юрия Чайки с представлением о даче согласия на снятие с сенатора неприкосновенности и взятие его под стражу. В тот же день Басманный суд санкционировал арест Арашукова.

Согласно фабуле уголовного дела, Арашуков может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" КЧР Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова, а также избиению свидетеля убийства Жукова.

Кроме того, следствие полагает, что Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом. Последнему вменяется организация преступного сообщества и особо крупное мошенничество (ч.4 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, Арашуков-старший создал ОПС в целях махинаций с газом ПАО "Газпром", которое за несколько лет похитило его более чем на 30 млрд рублей.

Арашуковы не признают вину. Экс-сенатор заявлял, что считает свое дело "политическим заказом" и что преследование направлено на то, чтобы лишить его полномочий.

Совет Федерации на заседании 22 мая проголосовал за досрочное прекращение полномочий Рауфа Арашукова из-за непредставления им в срок декларации о доходах за 2018 год.

Всего в рамках "дела Арашуковых" к настоящему времени, включая отца и сына, привлечены к ответственности 11 человек, трое находятся в розыске.

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