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25.10.19 10:55
Greenpeace просит защитить белух из "китовой тюрьмы" от северокорейских браконьеров
"В этой части Японского моря сейчас большая проблема - сотни северокорейских судов ведут браконьерский промысел рыбы и морепродуктов в экономической зоне и территориальных водах России. Greenpeace обращается к Пограничной службе России с просьбой защитить белух от вылова нелегальными северокорейскими рыбаками", - заявил эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян, слова которого приводятся в релизе экологической организации.
Информацию о браконьерах в акватории у Лазовского заповедника на юге Приморья, где собираются выпустить 50 белух, опроверг директор этой особо охраняемой природной территории Владимир Арамилев. Он сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток", что северокорейские суда вернулись в свои территориальные воды.
"Северокорейские браконьеры отбыли в свою страну. Это было после того, как они попытались с нашими пограничниками воевать. Поэтому никаких судов северокорейских в нашей видимой акватории нет", - сказал Арамилев.
Он также считает напрасными опасения зоозащитников, которые указывали на то, что брошенные браконьерами сети могут причинить вред белухам.
"Насколько мы знаем, эти северокорейские шхуны не обладают никакими снастями, которые могли бы нанести вред белухам. Они не китобойные, у них нет гарпунных пушек, нет никакого оружия на борту. Снасти, которыми они ловили кальмара, белуха просто порвет как паутинку. Страха нет, северокорейцы вреда белухам не сделают", - сказал Арамилев.
Он также добавил, что ученые не встречали у берегов заповедника ларг, запутавшихся в сетях.
"Среди ларг, которых мы мониторим на наших лежбищах, это в год больше 300, ни разу обрывков сетей не видели. В акватории Лазовского заповедника это не самая острая проблема", - отметил Арамилев.
Как сообщалось, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) планирует до 1 ноября выпустить 50 белух из "китовой тюрьмы". Из-за штормов в море планируется изменить место выпуска - и отпустить животных в бухте в районе Лазовского государственного природного заповедника.
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