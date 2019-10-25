Оградить от угрозы: экологи просят пограничников защитить белух из "китовой тюрьмы" от браконьеров
  
Подождем до 2021 года: заправки продолжат не доливать топливо
   
Новая утечка: еще одну базу клиентов Сбербанка обнаружили в сети
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

02.10.19   14:10

17.09.19   14:04
 
Главные события
25.10.19 10:55

Greenpeace просит защитить белух из "китовой тюрьмы" от северокорейских браконьеров

© РИА Новости. Антон Денисов
25 октября. Interfax-Russia.ru - Greenpeace Россия опасается за судьбу 50 белух, которых планируют выпустить из "китовой тюрьмы" на юге Приморья, из-за северокорейских браконьеров, орудующих в этом районе, сообщает в пятницу пресс-служба.

"В этой части Японского моря сейчас большая проблема - сотни северокорейских судов ведут браконьерский промысел рыбы и морепродуктов в экономической зоне и территориальных водах России. Greenpeace обращается к Пограничной службе России с просьбой защитить белух от вылова нелегальными северокорейскими рыбаками", - заявил эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян, слова которого приводятся в релизе экологической организации.

Информацию о браконьерах в акватории у Лазовского заповедника на юге Приморья, где собираются выпустить 50 белух, опроверг директор этой особо охраняемой природной территории Владимир Арамилев. Он сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток", что северокорейские суда вернулись в свои территориальные воды.

"Северокорейские браконьеры отбыли в свою страну. Это было после того, как они попытались с нашими пограничниками воевать. Поэтому никаких судов северокорейских в нашей видимой акватории нет", - сказал Арамилев.

Он также считает напрасными опасения зоозащитников, которые указывали на то, что брошенные браконьерами сети могут причинить вред белухам.

"Насколько мы знаем, эти северокорейские шхуны не обладают никакими снастями, которые могли бы нанести вред белухам. Они не китобойные, у них нет гарпунных пушек, нет никакого оружия на борту. Снасти, которыми они ловили кальмара, белуха просто порвет как паутинку. Страха нет, северокорейцы вреда белухам не сделают", - сказал Арамилев.

Он также добавил, что ученые не встречали у берегов заповедника ларг, запутавшихся в сетях.

"Среди ларг, которых мы мониторим на наших лежбищах, это в год больше 300, ни разу обрывков сетей не видели. В акватории Лазовского заповедника это не самая острая проблема", - отметил Арамилев.

Как сообщалось, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) планирует до 1 ноября выпустить 50 белух из "китовой тюрьмы". Из-за штормов в море планируется изменить место выпуска - и отпустить животных в бухте в районе Лазовского государственного природного заповедника.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  25.10.19 11:05
Хуснуллин: более 200 млрд руб. инвестируют в развитие Мневниковской поймы
.
  25.10.19 10:26
Жители Москвы проголосуют за оформление детских площадок в своих районах
.
  25.10.19 09:25
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве из усиления ветра
.
  25.10.19 08:41
В Московском зоопарке впервые появились краснокнижные балийские скворцы
.
  25.10.19 08:18
Автомобилистам в Москве рекомендуют "переобуть" машины на следующей неделе
.
  24.10.19 16:10
S7 в декабре откроет рейс Москва - Женева
.
  24.10.19 13:52
Суд до конца года оставил сестер Хачатурян под запретом определенных действий
.
  24.10.19 13:20
Фигурант дела "Нового величия" Гаврилов сбежал из-под домашнего ареста
.
  24.10.19 11:33
Обвиняемый в шпионаже Уилан останется в СИЗО до конца года
.
  24.10.19 10:23
Московский планетарий приглашает на экскурсии в честь своего 90-летия


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket