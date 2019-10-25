Власти РФ направят около 6 млрд рублей на строительство онкоцентра в Якутске

25.10.19 06:20

© РИА Новости. Александр Кряжев

25 октября. Interfax-Russia.ru - Строительство онкологического центра в Якутске включили в федеральный бюджет, сообщил в пятницу на своей странице в Инстаграм глава Якутии Айсен Николаев.

Он отметил, что на слушаниях по проекту федерального бюджета РФ председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала Якутию в вопросе финансирования строительства онкологического центра в Якутске из федерального бюджета с 2020 года.

"Валентина Ивановна позвонила мне и поздравила с включением онкоцентра в проект Федерального бюджета! Общая сумма на строительство онкоцентра из федерального бюджета составит 5,9 миллиардов рублей на 2020-2023 годы", - написал Николаев.