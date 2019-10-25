Четыре авиарейса задержаны из-за снегопада в Приамурье

25.10.19 06:45

© РИА Новости. Антон Денисов

25 октября. Interfax-Russia.ru - Сильный снегопад в столице Амурской области стал причиной задержки четырех авиарейсов, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Минтрансе региона.

"Четыре рейса задержаны в связи с погодными условиями в Благовещенске. Метеоусловия и видимость в районе аэродрома затруднены. С пассажирами работают представители авиакомпаний. За вылетом и прилетом рейсов рекомендуем следить по онлайн табло аэропорта Благовещенск", - отметили в министерстве.

Из-за снегопада задерживается рейс Владивосток - Благовещенск, который выполняет авиакомпания "Аврора", два рейса из Москвы компаний S7 и "Уральские авиалинии", а также рейс S7 из Новосибирска.