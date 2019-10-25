"Тува Авиа" оштрафована за самовольные тарифы на заправку самолетов и хранение топлива

25.10.19 06:55

© РИА Новости. Максим Блинов

25 октября. Interfax-Russia.ru - Западно-Сибирская транспортная прокуратура выявила нарушения со стороны республиканского казенного предприятия "Тува Авиа" при ценообразовании услуг заправки воздушных судов в аэропорту Кызыла, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

"Установлены многочисленные факты оказания "Тува Авиа" в 2017-2019 годах услуг по заправке воздушных судов и хранению авиационного топлива авиакомпаний в аэропорту Кызыл на основании самостоятельно определенных предприятием тарифов", - говорится в пресс-релизе.

При этом в соответствии с требованиями законодательства, установка тарифов подлежит государственному регулированию.

Красноярская транспортная прокурора внесла руководителю предприятия представление, по итогам рассмотрения которого "Тува Авиа" направила обращение об утверждении тарифов в службу по тарифам Республики Тува.