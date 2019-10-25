Предпринимателя в Красноярском крае подозревают в вырубке леса почти на 9 млн рублей

25.10.19 07:31

© РИА Новости. Александр Кондратюк

25 октября. Interfax-Russia.ru - Полиция возбудила уголовное дело о незаконной рубке леса почти на 9 млн рублей в Нижнеингашском районе Красноярского края, сообщает в пятницу пресс-служба Главного управления МВД России по региону.

"Сумма причиненного ущерба составила более 8 млн 960 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, индивидуальный предприниматель вырубил вблизи деревни Елизаветка Нижнеингашского района более 1,5 тыс. куб. м пихты, кедра, осины, березы.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Санкция данной статьи предполагает до семи лет лишения свободы.