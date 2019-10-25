Оградить от угрозы: экологи просят пограничников защитить белух из "китовой тюрьмы" от браконьеров
  
Подождем до 2021 года: заправки продолжат не доливать топливо
   
Новая утечка: еще одну базу клиентов Сбербанка обнаружили в сети
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

02.10.19   14:10

17.09.19   14:04
 
Главные события
25.10.19 08:18

Автомобилистам в Москве рекомендуют "переобуть" машины на следующей неделе

© РИА Новости. Константин Чалабов
25 октября. Interfax-Russia.ru - Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы рекомендует водителям сменить летнюю резину на зимнюю на следующей неделе.

"По прогнозам синоптиков, со следующей недели ночью температура будет опускаться ниже ноля градусов, поэтому водителям нужно начать подготовку к зимнему сезону. При наступлении минусовых температур летняя резина перестает обеспечивать хорошее сцепление с дорогой",- сказали "Интерфаксу" в пресс-службе ЦОДД в пятницу.

В центре рекомендуют сменить резину заранее, так как это поможет избежать очередей в шиномонтаж и сделает поездки безопаснее. "Кроме этого, напоминаем водителям о том, что манера вождения в зимний период отличается от летнего времени года. Автомобилистам нужно учитывать, что тормозной путь в холодное время года длиннее, поэтому резких маневров стоит избегать",- отметили в ЦОДД.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  25.10.19 11:05
Хуснуллин: более 200 млрд руб. инвестируют в развитие Мневниковской поймы
.
  25.10.19 10:26
Жители Москвы проголосуют за оформление детских площадок в своих районах
.
  25.10.19 09:25
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве из усиления ветра
.
  25.10.19 08:41
В Московском зоопарке впервые появились краснокнижные балийские скворцы
.
  24.10.19 16:10
S7 в декабре откроет рейс Москва - Женева
.
  24.10.19 13:52
Суд до конца года оставил сестер Хачатурян под запретом определенных действий
.
  24.10.19 13:20
Фигурант дела "Нового величия" Гаврилов сбежал из-под домашнего ареста
.
  24.10.19 11:33
Обвиняемый в шпионаже Уилан останется в СИЗО до конца года
.
  24.10.19 10:23
Московский планетарий приглашает на экскурсии в честь своего 90-летия
.
  24.10.19 09:23
ОНК пожаловалась главе московского УФСИН на отсутствие отопления в СИЗО-3
.
  23.10.19 16:59
Следствие просит арестовать сотрудника столичного хостела, напавшего с ножом на постояльцев


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket