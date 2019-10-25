Автомобилистам в Москве рекомендуют "переобуть" машины на следующей неделе

25.10.19 08:18

© РИА Новости. Константин Чалабов

25 октября. Interfax-Russia.ru - Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы рекомендует водителям сменить летнюю резину на зимнюю на следующей неделе.

"По прогнозам синоптиков, со следующей недели ночью температура будет опускаться ниже ноля градусов, поэтому водителям нужно начать подготовку к зимнему сезону. При наступлении минусовых температур летняя резина перестает обеспечивать хорошее сцепление с дорогой",- сказали "Интерфаксу" в пресс-службе ЦОДД в пятницу.

В центре рекомендуют сменить резину заранее, так как это поможет избежать очередей в шиномонтаж и сделает поездки безопаснее. "Кроме этого, напоминаем водителям о том, что манера вождения в зимний период отличается от летнего времени года. Автомобилистам нужно учитывать, что тормозной путь в холодное время года длиннее, поэтому резких маневров стоит избегать",- отметили в ЦОДД.