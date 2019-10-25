|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
25.10.19 08:29
Три сотни военных полицейских из Чечни прибыли в Сирию
"Военные полицейские прибыли в Сирийскую Арабскую Республику для выполнения специальных задач", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс".
По данным военного ведомства, "в ближайшее время военнослужащие военной полиции приступят к выполнению задач по оказанию помощи в обеспечении безопасности населения и поддержанию правопорядка, осуществлению патрулирования в назначенных районах, а также оказанию содействия по выводу подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы".
"Также с аэродромов в Ростовской области и Краснодарского края на авиабазу Хмеймим в Сирии доставляются более 20 бронеавтомобилей "Тигр" и "Тайфун-У", на которых российские военные полицейские будут выполнять специальные задачи", - информирует Минобороны России.
Здесь отмечают, что "в Сирию прибыли наиболее подготовленные военнослужащие, имеющие опыт подобных операций, прошедшие обучение в Центре военной полиции, расположенном во Владикавказе".
Российские военные полицейские прибыли в Сирию с аэродрома в Северной Осетии, сказано в сообщении.
22 октября по итогам переговоров президентов России и Турции в Сочи был принят меморандум, в соответствии с которым подразделения российской военной полиции выдвинулись к сирийско-турецкой границе.
Военная операция Турции на северо-востоке Сирии прекращается, заявил 22 октября глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров лидеров России и Турции.
По оценкам специалистов, российской военной полиции отводится ключевая роль в выполнении российско-турецких договоренностей по Сирии.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва-Петербург. Эксперты разошлись во мнении, нужна ли магистраль россиянам.
.
Interfax-Russia.ru – Порядка 10 врачей НМИЦ им.Блохина подали заявления об увольнении из-за политики нового руководства центра. Минздрав обвинил их в нарушении врачебной этики.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд смягчил приговор Павлу Устинову, заменив 3,5 года колонии годом лишения свободы условно. Защита актера продолжит добиваться его оправдания.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket