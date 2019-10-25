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25.10.19 08:29

Три сотни военных полицейских из Чечни прибыли в Сирию

© РИА Новости. Михаил Алаеддин
25 октября. Interfax-Russia.ru - В Сирию прибыли около 300 военнослужащих подразделения военной полиции Вооруженных сил РФ, дислоцированного в Чеченской Республике, сообщает в пятницу Минобороны РФ.

"Военные полицейские прибыли в Сирийскую Арабскую Республику для выполнения специальных задач", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

По данным военного ведомства, "в ближайшее время военнослужащие военной полиции приступят к выполнению задач по оказанию помощи в обеспечении безопасности населения и поддержанию правопорядка, осуществлению патрулирования в назначенных районах, а также оказанию содействия по выводу подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы".

"Также с аэродромов в Ростовской области и Краснодарского края на авиабазу Хмеймим в Сирии доставляются более 20 бронеавтомобилей "Тигр" и "Тайфун-У", на которых российские военные полицейские будут выполнять специальные задачи", - информирует Минобороны России.

Здесь отмечают, что "в Сирию прибыли наиболее подготовленные военнослужащие, имеющие опыт подобных операций, прошедшие обучение в Центре военной полиции, расположенном во Владикавказе".

Российские военные полицейские прибыли в Сирию с аэродрома в Северной Осетии, сказано в сообщении.

22 октября по итогам переговоров президентов России и Турции в Сочи был принят меморандум, в соответствии с которым подразделения российской военной полиции выдвинулись к сирийско-турецкой границе.

Военная операция Турции на северо-востоке Сирии прекращается, заявил 22 октября глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров лидеров России и Турции.

По оценкам специалистов, российской военной полиции отводится ключевая роль в выполнении российско-турецких договоренностей по Сирии.

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