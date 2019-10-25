|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
25.10.19 08:41
В Московском зоопарке впервые появились краснокнижные балийские скворцы
"Ранее балийские скворцы не были представлены в коллекции нашего зоопарка. Их появление на экспозиции - большое и долгожданное событие. Нам удалось получить трех самок из Варшавского зоопарка в рамках Европейской программы по сохранению балийского скворца в неволе. Две из них уже освоились в нашем Центре воспроизводства редких видов под Волоколамском, а одна птица активно обживает уютный вольер в павильоне "Дом птиц", - сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, слова которой приводятся на сайте.
В ближайшее время в зоопарке рассчитывают получить еще трех самцов, чтобы иметь возможность сформировать пары и начать работу по получению потомства от этих редких пернатых.
Годовалая самка балтийского скворца "хорошо перенесла переезд, а за время месячного карантина полностью адаптировалась к новым условиям и привыкла к ухаживающим за ней сотрудникам", говорится в сообщении.
Этот вид птиц занесен в Международную Красную книгу в категории "находящийся на грани исчезновения". Сегодня встретить его можно исключительно на северо-западе Бали и северо-восточной оконечности Явы. По оценкам специалистов, в природе численность этих уникальных пернатых не превышает нескольких десятков особей.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва-Петербург. Эксперты разошлись во мнении, нужна ли магистраль россиянам.
.
Interfax-Russia.ru – Порядка 10 врачей НМИЦ им.Блохина подали заявления об увольнении из-за политики нового руководства центра. Минздрав обвинил их в нарушении врачебной этики.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд смягчил приговор Павлу Устинову, заменив 3,5 года колонии годом лишения свободы условно. Защита актера продолжит добиваться его оправдания.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket