В Московском зоопарке впервые появились краснокнижные балийские скворцы

25.10.19 08:41

Фото с сайта Московского зоопарка

25 октября. Interfax-Russia.ru - В середине сентября в Московский зоопарк из Варшавы привезли трех самок балийского скворца, сообщает сайт столичного зоосада в пятницу.

"Ранее балийские скворцы не были представлены в коллекции нашего зоопарка. Их появление на экспозиции - большое и долгожданное событие. Нам удалось получить трех самок из Варшавского зоопарка в рамках Европейской программы по сохранению балийского скворца в неволе. Две из них уже освоились в нашем Центре воспроизводства редких видов под Волоколамском, а одна птица активно обживает уютный вольер в павильоне "Дом птиц", - сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, слова которой приводятся на сайте.

В ближайшее время в зоопарке рассчитывают получить еще трех самцов, чтобы иметь возможность сформировать пары и начать работу по получению потомства от этих редких пернатых.

Годовалая самка балтийского скворца "хорошо перенесла переезд, а за время месячного карантина полностью адаптировалась к новым условиям и привыкла к ухаживающим за ней сотрудникам", говорится в сообщении.

Этот вид птиц занесен в Международную Красную книгу в категории "находящийся на грани исчезновения". Сегодня встретить его можно исключительно на северо-западе Бали и северо-восточной оконечности Явы. По оценкам специалистов, в природе численность этих уникальных пернатых не превышает нескольких десятков особей.