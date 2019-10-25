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25.10.19 08:52
Более 9 млрд руб. направят в 2020 г. на социальную сферу в Хабаровске
Согласно расчетам, доходы городского бюджета в 2020 г. должны составить 15 млрд 428 млн рублей. По данным пресс-службы, основная часть средств - более 9 млрд рублей - будет направлена на развитие и содержание социальной сферы.
"В программе "Образование " предусмотрено свыше 7 млрд рублей. Средства пойдут на оплату труда работников 175 образовательных учреждений города, ремонт зданий и сооружений, приобретение оборудования", - сообщила директор городского финансового департамента Степанида Черная, слова которой приводятся в сообщении.
Кроме того, в муниципальном бюджете заложено 30 млн рублей на покупку или строительство жилья молодым семьям, свыше 56 млн рублей - на социальную поддержку отдельных категорий граждан и семей с детьми.
Как ожидается, затраты дорожной отрасли составят более 1 млрд 636 млн рублей, в развитие инженерных коммуникаций планируется вложить 427 млн, в два раза меньше - затраты на ЖКХ.
Отмечается, что дефицит бюджета в 2020 г. составит 780 млн рублей (8,9%). Для уменьшения издержек, в том числе и на содержание административного аппарата, принято решение о сокращении штата чиновников. Экономия средств составит около 30 млн рублей.
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