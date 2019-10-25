25.10.19 09:12

© РИА Новости. Виталий Белоусов

25 октября. Interfax-Russia.ru - Памятник сестре милосердия откроют в Петербурге в пятницу, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Открытие памятника приурочено к 190-летию детской городской больницы №2, носящей имя Марии Магдалины.

Образ сестры милосердия воплощён в скульптуре петербургскими мастерами Максимом Лапагугиным и Маратом Кулиевым и связан с идеей повышения престижа профессии медицинской сестры и её значимости в современной медицине, говорится в сообщении.

Освятит памятник митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Больница Святой Марии Магдалины начала работу в октябре 1829 года в перестроенном особняке на Васильевском острове Санкт-Петербурга. Незадолго до открытия в больнице была оборудована небольшая церковь, освященная во имя равноапостольной Святой Марии Магдалины, после чего имя сестры милосердия было присвоено и лечебнице.

При открытии больницы в ней было развернуто 160 кроватей, работало всего два врача-ординатора и два-три сверхштатных, несколько фельдшеров, сиделок, палатных служителей и надзирателей. С 1874 года до октября 1917 года в больнице активно работало частное благотворительное общество для помощи беднякам, лечившимся в стационаре и после выписки, помогая им выдачей пособий, одежды, в приобретении протезов и билетов на поезд для возвращения к месту жительства.

9-10 января 1905 года в больницу поступило 40 человек, раненых на Дворцовой в результате расстрела мирных демонстрантов. В Первую мировую войну сюда поступали раненые с Северного фронта, а во время Гражданской - раненые красноармейцы со всех фронтов.

В течение многих лет больница была клинической базой медико-хирургической Академии. Здесь консультировали больных и вели занятия со слушателями Академии профессора Пирогов, Гундобин, Кетчер, консультантом-хирургом был лейб-медик Аренд (лечивший раненого на дуэли Александра Пушкина), консультантом по терапии был профессор Каде.