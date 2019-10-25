Житель Камчатки на "дальневосточном гектаре" обустроил подземную теплицу для клубники

25.10.19 09:22

© РИА Новости. Томас Тхайцук

25 октября. Interfax-Russia.ru - Собрать первый урожай клубники, выращенной в подземной теплице, автор необычного проекта на "дальневосточном гектаре" на Камчатке планирует уже через месяц, сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" арендатор участка - житель Петропавловска-Камчатского Денис Меламед.

"Пока проект работает в тестовом режиме: мы хотим проверить технологию выращивания, посмотреть, сколько клубники получится вырастить и с какими проблемами нам придется столкнуться. Ожидается, что первый урожай мы снимем уже через месяц", - рассказал Меламед.

Изначально земля бралась под реализацию проекта в гостиничном бизнесе. Денис Меламед с семьей и другом оформили на себя пять гектаров земли. С момента получения участка удалось построить здания гостиничного и банного комплексов, провести электричество. Параллельно, возникла идея выращивать овощи для гостей базы - помидоры, огурцы, зелень. Запуск клубничной фермы стал следующим шагом.

"Примерно два с половиной - три года мы изучали различные технологии, искали через Интернет, и вот в Томске нашли подходящую методику. Мы слетали в Сибирь, познакомились с авторами разработки, убедились, что они на самом деле получают урожай, и тогда приняли решение приобрести технологию теплицы для себя", - отметил Меламед.

Для обустройства подземной теплицы вырыли котлован, в который поместили гидроизолированный утепленный металлический контейнер. Внутри него установлена система трубок, по которым циркулирует питательный раствор, а также специальные диодные лампы для обеспечения растений светом и теплом. По словам Меламеда, технология позволит обеспечить регион свежей клубникой в любое время, а себестоимость производства легко позволит конкурировать с привозной ягодой. В регионе один килограмм импортной клубники стоит 1800-3600 рублей.

"Мы рассчитываем установить цену на свою продукцию на нижней границе, так как работаем ради жителей региона", - отметил Меламед.

Пока проект работает в тестовом режиме - идет проверка технологии. Ожидается, что с теплицы получится собирать 250-300 кг клубники ежемесячно. Авторы проекта отмечают, что это крайне небольшой объем, который, скорее всего, будет раскуплен по предзаказу.

"Мы создали аккаунты в соцсетях, через которые, в том числе, и будет идти распространение продукции. Пока объем очень небольшой, и объективно мы не сможем поставить клубнику в супермаркеты региона. Если проект начнет полноценно работать, то у нас в планах - перейти на другой уровень", - отметил Меламед.

Другой уровень - это проект сити-теплиц: своего рода фермерского магазина, где покупатель сможет приобрести овощи и ягоды прямо с грядки.

По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, на территории Камчатского края "дальневосточные гектары" получили около 2,4 тыс. человек, а по заявлениям еще 250 человек принято положительное решение о предоставлении земельных участков, запущен процесс подготовки и подписания договоров. Для получателей "дальневосточных гектаров" в Камчатском крае доступно более 40 мер государственной поддержки, ознакомиться с которыми можно на сайте АРЧК ДВ.