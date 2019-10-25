"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве из усиления ветра

25.10.19 09:25

© РИА Новости. Максим Блинов

25 октября. Interfax-Russia.ru - Порывистый ветер ожидается в Москве и Подмосковье с вечера пятницы до вечера воскресенья, сообщает Гидрометцентр России.

По информации синоптиков, в столичном регионе с 21:00 25 октября до 21:00 27 октября действует повышенный, "желтый" уровень погодной опасности.

Ветер в Москве и Подмосковье может усилиться с 10 м/с в пятницу до 15 м/с в субботу и до 18 м/с в воскресенье.

По прогнозам, максимальная температура воздуха в столичном регионе в пятницу и субботу - 12-14 градусов, в воскресенье - 14-16 градусов.

Ранее сообщалось, что Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы рекомендовал водителям сменить летнюю резину на зимнюю из-за ожидаемых отрицательных температур на следующей неделе.