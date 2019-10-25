Мини-антилопы в Новосибирском зоопарке стали родителями

25.10.19 09:34

Фото с сайта Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило

25 октября. Interfax-Russia.ru - Маленькие африканские антилопы дикдики, живущие в Новосибирском зоопарке с июля, обзавелись потомством, сообщает пресс-служба зоопарка.

"Это первый детеныш дикдиков, рожденный в Новосибирском зоопарке", - говорится в сообщении.

Дикдики - очень маленькие антилопы, рост взрослых особей не превышает 35 см, длина тела - 45-70 см. Новорожденный дикдик весит всего 600 граммов, вскоре после рождения он встает на ноги и уже может следовать за мамой.

Дикдики (две самки и самец) получены из Москвы и Братиславы.

Вид распространен в саваннах и полупустынях центральной и восточной Африки.