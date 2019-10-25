Ввод жилья в Тверской области за 9 месяцев вырос на 74%

25.10.19 09:40

© РИА Новости. Евгений Биятов

25 октября. Interfax-Russia.ru - Ввод в эксплуатацию жилья в Тверской области в январе-сентябре 2019 года составил 425,5 тыс. кв. метров, что на 74% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Тверьстат.

В том числе в сельской местности построено 251,9 тыс. кв. метров жилья (рост в 2,8 раза).

При этом из общего объема введенного жилья индивидуальными застройщиками сдано 286,7 тыс. кв. метров (рост в 4,2 раза), в том числе в сельской местности - 205,6 тыс. кв. метров (рост в 4,7 раза).

Объем работ, выполненных в регионе за отчетный период по виду экономической деятельности "Строительство", составил 17,8 млрд рублей (рост на 14,4%).

По данным пресс-службы правительства Тверской области, в текущем году в регионе планируется ввести 650 тыс. кв. метров жилья. К 2024 году в ходе реализации национального проекта "Жилье и городская среда" этот показатель предполагается увеличить до 886 тыс. кв. метров.

В числе лидеров по выполнению плана по вводу многоквартирных домов в этом году - ЗАТО "Солнечный", Торопецкий район, Ржев, Калязинский, Калининский районы. По малоэтажному и индивидуальному строительству - Конаковский и Кимрский районы, город Кимры, Кашинский и Осташковский городские округа.