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Кожемяко призвал молодых управленцев участвовать в конкурсе "Лидеры России"

© РИА Новости. Виталий Аньков
25 октября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Приморья Олег Кожемяко призвал жителей края принять участие в конкурсе управленцев "Лидеры России" для повышения профессиональных навыков.

"Конкурс "Лидеры России" - отличная возможность для управленцев нового поколения проявить себя, поработать в команде профессионалов и перенять ценнейший опыт наставников - топ-менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей", - сказал Кожемяко, которого цитирует пресс-служба администрации Приморья.

Как отмечают организаторы конкурса, всего с начала заявочной кампании на конкурс управленцев подано более 150 тысяч заявок из всех регионов России и 60 стран мира. За право получить образовательный грант в 1 млн рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев страны решили побороться и более тысячи приморских руководителей.

За два года проведения конкурса управленцы Приморья показали один из самых высоких результатов среди субъектов Дальнего Востока. Так, в полуфинал проекта в 2017 и 2018 годах выходили более 170 участников, а финалистами становились 22 человека. Победу в конкурсе за время его проведения одержали три представителя края.

Всероссийский конкурс "Лидеры России 2020" стартовал в начале октября и продлится до 27 октября. В третьем сезоне конкурса появились профессиональные треки (специализации) в области науки, здравоохранения, финансов и технологий.

Участвовать в конкурсе могут люди в возрасте до 55 лет, имеющие опыт руководства не менее 5 лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь два года опыта работы на руководящей должности.

"Лидеры России" - флагманский проект президентской платформы АНО "Россия - страна возможностей". За два предыдущих года число заявок на конкурс превысило 426 тыс. Назначения на высокие позиции получили 150 "Лидеров России". Из них двое стали губернаторами, четверо - заместителями федеральных министров.

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