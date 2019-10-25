25.10.19 10:22

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

25 октября. Interfax-Russia.ru - Памятник дирижаблю установили в Долгопрудном на бульваре Умберто Нобиле, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Уникальный арт-объект разрабатывался несколько месяцев архитекторами и инженерами, для максимальной точности были привлечены конструкторы вертолетной промышленности. Памятник состоит из более тысячи элементов и 4 основных частей: постамент, опорная нога, несущее крыло и капсула дирижабля", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что высота конструкции - около 11 метров, вес - 4,5 тонны.

Памятник выполнен из нержавеющей стали, облицован оцинкованным железом, имеет внутреннюю подсветку от 4 светильников рассеянного света.

"Памятник установлен на месте запуска дирижаблей, на бульваре Умберто Нобиле - выдающегося итальянского конструктора, работавшего в Долгопрудном с 1932 по 1936 годы. Данную территорию выбрали для благоустройства жители в рамках программы "Комфортная городская среда", - отмечается в сообщении.

Долгопрудный - родина советских дирижаблей, до 1938 года он носил название Дирижаблестрой.