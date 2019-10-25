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25.10.19 10:22
Памятник дирижаблю установили в Долгопрудном
"Уникальный арт-объект разрабатывался несколько месяцев архитекторами и инженерами, для максимальной точности были привлечены конструкторы вертолетной промышленности. Памятник состоит из более тысячи элементов и 4 основных частей: постамент, опорная нога, несущее крыло и капсула дирижабля", - говорится в сообщении.
В нем уточняется, что высота конструкции - около 11 метров, вес - 4,5 тонны.
Памятник выполнен из нержавеющей стали, облицован оцинкованным железом, имеет внутреннюю подсветку от 4 светильников рассеянного света.
"Памятник установлен на месте запуска дирижаблей, на бульваре Умберто Нобиле - выдающегося итальянского конструктора, работавшего в Долгопрудном с 1932 по 1936 годы. Данную территорию выбрали для благоустройства жители в рамках программы "Комфортная городская среда", - отмечается в сообщении.
Долгопрудный - родина советских дирижаблей, до 1938 года он носил название Дирижаблестрой.
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