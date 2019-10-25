Жители Москвы проголосуют за оформление детских площадок в своих районах

25.10.19 10:26

Фото с официального сайта мэра Москвы

25 октября. Interfax-Russia.ru - Москвичи смогут высказать свое мнение по поводу благоустройства детских площадок с помощью проекта "Активный гражданин", сообщает в пятницу портал мэра Москвы.

"Участники проекта "Активный гражданин" выскажут свое мнение по поводу благоустройства детских площадок. Результаты голосования учтут при подготовке проектов благоустройства в рамках программы "Мой район", - говорится в сообщении.

Голосование будет состоять из нескольких вопросов. Участники могут выбрать одну или несколько категорий: "Игровые комплексы", "Спортивные элементы", "Качалки для малышей", "Батуты и карусели", "Интерактивные элементы", "Лавки и пуфы" и другие.

Затем в выбранных категориях москвичи смогут выбрать оборудование, которое стоит включить в каталог приоритетных решений благоустройства.

Например, тем, кто решил голосовать за качалки для малышей, предложат выбрать до пяти позиций из нескольких вариантов: качалка "Катапульта", качалки "Олень" и "Собака", качели "Мама и малыш", качалки-сиденья "Высоко сижу" и ряд других.

"В последнем вопросе участники голосования укажут район, в котором они живут", - поясняется на портале.