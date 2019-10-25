Чиновники договорились о льготах для Арктики

25.10.19 10:35

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25 октября. Interfax-Russia.ru - Ведомства в четверг на совещании у первого вице-премьера - министра финансов РФ Антона Силуанова согласовали основные параметры предоставления льгот для инвестпроектов в Арктике.

В совещании приняли участие курирующий Арктику вице-премьер Юрий Трутнев, вице-премьер, ответственный за ТЭК Дмитрий Козак, а также представители Минэнерго, ФТС, ФНС и двух компаний - "Роснефть" и "Нефтегазхолдинг".

Вопрос развития проектов в Арктике встал остро после того, как президент РФ Владимир Путин поставил перед правительством задачу к 2024 году обеспечить грузооборот по Северному морскому пути в 80 млн тонн. Минвостокразвития подготовило пакет законопроектов о поддержке инвестиционной деятельности в Арктической зоне РФ, который на прошлой неделе был внесен в правительство. Однако, как писал "Коммерсантъ", он содержал разногласия с Минфином.

Ведомствам в четверг удалось разрешить большинство спорных моментов, сообщил журналистам Трутнев по итогам совещания. "Мне кажется, что в целом мы пришли к хорошему результату. Есть технические разногласия, которые надо в правительстве доработать, но принципиально закон согласован, мы с ним можем дальше работать", - сказал вице-премьер.

Несмотря на то, что в совещании участвовали всего две компании, Трутнев заверил, что с остальными преференции обсуждались "за рамками совещания". "С компаниями работали, компании знают, что мы ведем", - отметил он.

Трутнев рассказал, что ведомства согласовали общие принципы предоставления государственной поддержки и льгот в регионе. "Поддержка осуществляется на всей территории Арктической зоны, то есть никакие отдельные территории развития или экономические зоны мы не создаем. Вся территория Арктики является преференциальной зоной", - подчеркнул Трутнев.

Льготы смогут получить только новые инвестиционные проекты, их максимальный объем - не больше 25% от осуществленных инвестиций. Минимальная сумма, которую должен вложить инвестор в проект - 10 млн рублей. "В общем, считаем, что для Арктики для больших проектов это допустимо", - сказал Трутнев.

Компании, претендующие на господдержку, должны получить статус резидентов Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики по заявительному порядку. "Там никаких процедур не будет. Просто нам это нужно для выстраивания отношений с налоговыми службами", - пояснил Трутнев.

В списке преференций для проектов в Арктике остались предлагаемые ранее общие параметры: неухудшение налоговых условий в течение срока реализации проекта; упрощенный порядок выдачи разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию; сокращение сроков и ограничение проверок; защита Корпорацией развития интересов инвесторов в суде; возможность привлечения иностранной рабочей силы без квот; заключение концессионных соглашений без конкурсов; по решению правительства РФ предоставление федеральных субсидий на строительство внешней инфраструктуры.

"В недосогласованной зоне - свободная таможенная зона. То есть она будет, но надо будет продумать какие-то границы, в рамках которых свободная таможенная зона применяется, для того, чтобы у нас не возникло слишком много свободных таможенных зон. Потому что у нас таможня немножко напряглась, сказала: "У нас народу столько нет", - сказал Трутнев. "В том же блоке круглосуточный режим работы пунктов пропуска - тоже надо смотреть в зависимости от объема транзита. То есть понятно, что мы везде это распространять не будем, но там, где можно - будем", - отметил вице-премьер.

Как и планировалось ранее, все арктические льготы предусмотрены для четырех групп инвестпроектов: добыча углеводородного сырья на шельфе, добыча на континентальной части, производство СПГ - теперь туда же включат газохимию, а также прочие проекты. Для всех категорий инвестпроектов субъекты РФ получают право снижать до нуля региональные части земельного налога, а также налоги на прибыль и имущество.

Льготы первой группе проектов, связанных с добычей углеводородов на шельфе, будут предоставлены по аналогии с действующими условиями налогообложения для 4-й категории новых морских месторождений, сообщил Трутнев. "Это в течение 15 лет уплата 5% НДПИ с момента достижения выработанности запасов в 1%", - сказал он.

Трутнев также добавил, что эта группа проектов может получить инвестиционные налоговые вычеты из федеральной части налога на прибыль. Таким образом планируется стимулировать поиск, оценку и разведку углеводородов. Вычет может составить 50% от объема вложенных средств. "Здесь мы на сегодняшний день окончательно решение не приняли. То есть Минфин в принципе не возражает, но они попросили подумать над возможностью ограничения, чтобы налоговый вычет не съел все налоги. Мы предлагали посмотреть в процентах от уплачиваемого налога на прибыль, они предлагали в абсолютной сумме. Но договорились о коротком сроке доработки, после чего вернемся к вопросу. Это будет 50% от осуществленных вложений", - пояснил Трутнев.

Правительство рассчитывает, что указанные льготы позволят "Газпром нефти" начать работы на пяти шельфовых участках. "Ожидаем, что (в результате введения преференций в Арктике - ИФ) может быть введен в Печорском море - Северо-западный лицензионный участок, Долгинское месторождение, дивонское отложение Приразломного, Южно-Обский лицензионный участок шельфа Карского моря, Северо-Врангельский лицензионный участок шельфа Восточно-Сибирского и Чукотского морей. 5 проектов "Газпром нефти" подтверждают, что в рамках такой системы преференции могут стартовать", - сказал Трутнев.