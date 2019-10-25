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25.10.19 10:39
Арестован обвиняемый в мошенничестве глава алтайской налоговой инспекции
"По ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника инспекции ФНС. Соучастника преступления - 48-летнего местного жителя - поместили под домашний арест", - говорится в пресс-релизе.
Их обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере).
По версии следствия, в октябре 2019 года начальник межрайонной инспекции ФНС вместе со своим знакомым пообещали бизнесмену из Бийска уменьшить сумму якобы планируемых к доначислению налогов на 3 млн рублей, которые тот должен был передать уполномоченному лицу сторонней налоговой инспекции, проводившей проверку компании. В действительности деньги они никому передавать не собирались - обвиняемые завладели 1,5 млн рублей, которые принадлежали предпринимателю.
В этот же день после получения денег мужчин задержали сотрудники ФСБ.
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