Куйвашев сформировал региональный оргкомитет Универсиады-2023

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25 октября. Interfax-Russia.ru - Организационный комитет Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году, создан в Свердловской области, сообщает департамент информационной политики региона.
"Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о подготовке и проведении 32-й Всемирной летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге, которым создан региональный организационный комитет студенческих игр", - говорится в сообщении.
Региональный оргкомитет возглавляет губернатор. Первый заместитель губернатора Алексей Орлов, глава Екатеринбурга Александр Высокинский и ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров стали заместителями председателя оргкомитета.
Также в состав вошли руководители органов исполнительной власти Свердловской области, главы городов, задействованных в проведении Универсиады - Верхней Пышмы и Сысерти, представители силовых ведомств, застройщики.
Отмечается, что оргкомитет займется разработкой плана основных мероприятий Универсиады, обеспечением правовых, организационных, экономических и социальных основ для проведения студенческих игр.
В начале июля Международная федерация студенческого спорта (FISU) приняла решение провести Всемирную универсиаду в 2023 году в Екатеринбурге. Город готовится принять 200 тыс. гостей из 150 стран. Участниками станут более 12 тыс. спортсменов, судей, членов международных и национальных спортивных федераций.
В сентябре правительство РФ утвердило состав организационного комитета по проведению Универсиады-2023.