Хуснуллин: более 200 млрд руб. инвестируют в развитие Мневниковской поймы

25.10.19 11:05

© РИА Новости. Владимир Астапкович

25 октября. Interfax-Russia.ru - На территории Мневниковской поймы построят более 1 млн кв.м жилья, офисов и другой недвижимости, инвестиции в проект составят более 200 млрд рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Утвержден проект планировки развития Мневниковской поймы. Всего здесь планируется построить более 1 млн кв.м жилья, офисов и другой недвижимости, в том числе квартал по программе реновации площадью около 240 тыс. кв.м", - сказал Хуснуллин журналистам в пятницу.

Он отметил, что в настоящее время в пойме строятся две станции метро, строятся дороги, а также ведется подготовка территории к будущей застройке.

"Развитие транспортной инфраструктуры, повышение доступности территории приведет к росту ее инвестиционной привлекательности. Город будет выставлять на открытые торги отдельные участки под строительство жилья, офисов и другой недвижимости. На сегодня общий объем инвестиций в развитие Мневниковской поймы оценивается более чем в 200 млрд рублей", - отметил заммэра.

Хуснуллин подчеркнул, что налоги, которые город получит от построенной здесь недвижимости, полностью окупят затраты на строительство метро.

По словам главы стройкомплекса, первая очередь квартала с домами по программе реновации будет построена уже через три года, а полностью проект развития поймы займет 7-8 лет.

Ранее сообщалось, что в Мневниковской пойме разместят спортивный кластер и парк. "Территория Мневниковской поймы будет активно развиваться. Здесь предполагается создать парк площадью 67 га, благоустроить набережные, а также проложить пешеходные маршруты. Кроме того, здесь планируется построить несколько физкультурно-оздоровительных комплексов, различных спортивных центров и ледовых катков", - сообщал Хуснуллин.