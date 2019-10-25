Патрушев: иностранные спецслужбы ищут уязвимости в информационной инфраструктуре РФ

25.10.19 11:22

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

25 октября. Interfax-Russia.ru - Иностранные спецслужбы планируют массированные компьютерные атаки на информационную инфраструктуру России, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Иностранными спецслужбами ведется целенаправленная работа по определению уязвимостей российской информационной инфраструктуры для проведения массированных компьютерных атак", - сказал Патрушев на совещании с главами регионов Сибирского федерального округа.

"Основными целями для оказания вредоносного воздействия остаются объекты критической инфраструктуры Российской Федерации, что создает реальные угрозы национальной безопасности", - отметил он.

Секретарь Совбеза также отметил, что количество нарушений требований информационной безопасности остается значительным. Прежде всего, по его словам, это относится к таким важным сферам, как транспорт и энергетика.

"В этих сферах недостаточно эффективно осуществляется переход на использование отечественного программного обеспечения", - подчеркнул Патрушев.

Он сообщил, что хакеры в 2019 году более 1,7 млн раз пытались атаковать информресурсы властей сибирских регионов.

"В этом году техническими средствами государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации компьютерных атак на информационные ресурсы России зафиксировано более 1,7 млн. вредоносных воздействий на информационные ресурсы органов власти субъектов Федерации Сибирского федерального округа", - сказал Патрушев.

По его словам, округ занимает третье место по "плотности вредоносных компьютерных воздействий".