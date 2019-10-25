Патрушев: иностранные спецслужбы ищут уязвимости в информационной инфраструктуре РФ

25 октября. Interfax-Russia.ru - Иностранные спецслужбы планируют массированные компьютерные атаки на информационную инфраструктуру России, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
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"Иностранными спецслужбами ведется целенаправленная работа по определению уязвимостей российской информационной инфраструктуры для проведения массированных компьютерных атак", - сказал Патрушев на совещании с главами регионов Сибирского федерального округа.
"Основными целями для оказания вредоносного воздействия остаются объекты критической инфраструктуры Российской Федерации, что создает реальные угрозы национальной безопасности", - отметил он.
Секретарь Совбеза также отметил, что количество нарушений требований информационной безопасности остается значительным. Прежде всего, по его словам, это относится к таким важным сферам, как транспорт и энергетика.
"В этих сферах недостаточно эффективно осуществляется переход на использование отечественного программного обеспечения", - подчеркнул Патрушев.
Он сообщил, что хакеры в 2019 году более 1,7 млн раз пытались атаковать информресурсы властей сибирских регионов.
"В этом году техническими средствами государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации компьютерных атак на информационные ресурсы России зафиксировано более 1,7 млн. вредоносных воздействий на информационные ресурсы органов власти субъектов Федерации Сибирского федерального округа", - сказал Патрушев.
По его словам, округ занимает третье место по "плотности вредоносных компьютерных воздействий".