Патрушев: причиной прорыва дамб под Красноярском стало плохое прогнозирование ЧС

25.10.19 11:43

© РИА Новости. Алексей Никольский

25 октября. Interfax-Russia.ru - Прорыв каскада дамб золотодобывающей артели в Красноярском крае свидетельствует о безответственном отношении местных властей к прогнозированию чрезвычайных ситуаций, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Одним из последних событий, свидетельствующих о таком безответственном отношении, стало происшествие в Курагинском районе Красноярского края, связанное с прорывом незаконно построенных дамб", - сказал Патрушев в пятницу на совещании с главами регионов Сибирского федерального округа.

По его словам, этот инцидент, как и наводнения и лесные пожары в Иркутской области и Красноярском крае, часто являются следствием формального подхода к выполнению задач, отсутствия четко выстроенной работы по прогнозированию и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Патрушев потребовал от властей сибирских регионов проверить все бесхозные гидротехнические сооружения.

"Хочу еще раз обратить внимание руководителей регионов и федеральных органов исполнительной власти на необходимость установления жесткого контроля за соблюдением технических регламентов, обеспечением безопасного функционирования гидротехнических сооружений. Особой ревизии должны быть подвергнуты все без исключения бесхозные ГТС, и вообще бесхозных быть не должно", - сказал Патрушев.

"Следует безотлагательно не только завершить работу по отражению в документах территориального планирования и градостроительного зонирование границ зон затопления и подтопления, но и уточнить планы действий при осложнении обстановки", - добавил секретарь СБ.

19 октября около 06:00 (02:00 мск) в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение каскада из пяти дамб технологических водоемов золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа и несколько бытовых построек.

По данным МЧС, 17 человек погибли, трое считаются пропавшими без вести, их поиски продолжаются. По информации Минздрава края, 28 человек обратились за помощью медиков. Холдинг "Сибзолото", куда входит артель, сообщил о 44 пострадавших.