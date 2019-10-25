Мошенники просили денег у вологодских предприятий от имени замгубернатора области

25.10.19 11:53

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

25 октября. Interfax-Russia.ru - В Вологодской области мошенники, представляясь заместителем губернатора, просили предприятия финансово поддержать проводимые в регионе мероприятия.

Как сообщает пресс-служба правительства Вологодчины, в октябре руководители нескольких предприятий региона получили документ от имени замгубернатора Виталия Тушинова с просьбой о "благотворительной поддержке основных общественно значимых мероприятий Вологодской области". При этом в адрес некоторых потерпевших предварительно также был совершен телефонный звонок от имени замглавы региона.

"Руководитель одного из областных предприятий напрямую обратилась ко мне по телефону, сообщив о том, что в приемную поступил звонок якобы от моего имени с просьбой об оказании финансовой поддержки. В последующем просьба была продублирована в письменном обращении. Все это было сделано на бланках заместителя губернатора области, подписано моей подписью. В результате выяснилось, что таких обращений от моего имени достаточно много. И не только в Вологде, но и ряде предприятий Вологодской области", - цитирует пресс-служба Тушинова.

Он назвал ситуацию "наглой провокацией и неприятным фактом", как для правительства Вологодской области, так и для него лично.

"Хочу сказать всем руководителям предприятий Вологодской области: с подобными просьбами мы никогда не обращались. Я вас уверяю, что и впредь никогда в ваш адрес таких обращений поступать не будет", - подчеркнул замгубернатора.

Как показала проверка, некоторые руководители предприятий все же перевели мошенникам деньги. В вологодском правительстве пообещали предоставить правоохранителям имеющуюся у властей информацию.