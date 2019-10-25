Жителям тюменской деревни запретили ловить рыбу в озере после заражения "гаффской болезнью"

25.10.19 12:02

© РИА Новости. Валерий Титиевский

25 октября. Interfax-Russia.ru - Запрет на вылов рыбы введен в деревне Ачиры (Тобольский район Тюменской области), несколько жителей которой госпитализированы с редкой "гаффской болезнью", сообщил глава регионального управления ветеринарии Вадим Шульц.

"Введен запрет на вылов рыбы из озера Андреевское, оно расположено в 15-20 км от деревни Ачиры", - сказал Шульц на пресс-конференции в пятницу в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

По его словам, предположительно, источником заболевания стали выловленные из этого озера караси. Сейчас проводятся исследования рыбы, обитающей в Андреевском.

"Есть несколько версий, как могла заразиться рыба - это могут быть и бурые водоросли, и токсичный болотный хвощ", - сказал Шульц.

Кроме того, он добавил, что в 1999-2000 годах в Тюменской области уже были зафиксированы случаи "гаффской болезни" - после употребления рыбы заболели более 20 жителей Тюменского района и Тюмени.

Ранее сообщалось, что на этой неделе на вертолетах в больницы Тюмени и Тобольска с признаками редкой "гаффской болезни" были госпитализированы восемь жителей деревни Ачиры. Двое из них находятся в реанимации. Четверым из госпитализированных врачи поставили диагноз "гаффская болезнь".

По факту заболевания людей специалисты областного управления Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование.

Алиментарно-токсическая пароксизмальная миоглобинурия ("гаффская болезнь") - острое заболевание, его патогенез изучен недостаточно. Токсин попадает в организм человека и животных через пищеварительный тракт, развитие болезни происходит с преобладанием поражения мышц и нервной системы (параличи, отек мозга). В тяжелой форме заболевание вызывает необратимые разрушения мышечной ткани всех жизненно важных органов.