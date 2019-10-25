Ввод жилья в Пермском крае за 9 месяцев вырос на 19%

25.10.19 12:11

© РИА Новости. Александр Кряжев

24 октября. Interfax-Russia.ru - Ввод жилья в Пермском крае в январе-сентябре 2019 года составил 630,6 тыс. кв. м, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в материалах на сайте Пермьстата.

В том числе индивидуальные застройщики за счет собственных и привлеченных средств ввели в эксплуатацию 445,6 тыс. кв. метров общей площади жилых помещений, что на 41,1% больше, чем в январе-сентябре 2018 года.

Всего застройщики сдали в эксплуатацию 7 тыс. 548 квартир.